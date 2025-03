Einsam und allein in Norwegen, zu zweit in Namibia

Bereits seit vergangener Woche bereitet sich Gabriel Odor auf den Saisonhöhepunkt der Eisschnellläufer in Hamar vor. Bislang ganz allein. Der 24-Jährige ist nämlich in diesem Jahr der einzige Österreicher, der bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Norwegen am kommenden Wochenende dabei sein wird. Der Grinzener hat Startplätze für den Massenstart und die 1500 Meter. Nationaltrainer Hannes Wolf kam erst am Mittwoch in den hohen Norden.