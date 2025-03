In Schladming steigt das große Golf-Comeback

Der Frühling zieht allmählich ins Land, die Golf-Saison in der Steiermark kann beginnen! „Wir machen dieses Wochenende auf“, gibt Murhof-Marketingchef Gerald Stangl grünes Licht. Im Norden von Graz gibt es auch das erste Schmankerl in diesem Jahr: Bereits zum sechsten Mal findet der Audi Circuit statt. Nach zwei Turnieren in Kärnten steigt das große Finale der rot-weiß-roten Turnierserie wieder am Murhof (9./10. April). Am Start stehen die steirischen Asse Lukas Nemecz, Niklas Regner, Timon Baltl und Martin Wiegele.