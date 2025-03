So viel Tirol steckt im neuen Regierungsprogramm

Sehr zufrieden mit dem, was an Tiroler Interessen Eingang gefunden hat in das Regierungsprogramm, ist LH Anton Mattle: „Tirol hat sich durchgesetzt. Wir haben unsere gemeinsamen Standpunkte erarbeitet, davon ist ein großer Teil im Regierungsprogramm abgebildet.“ Welche sind das? Ein Überblick: