Es wartet ein buntes Potpourri an Erlebnissen

In OÖ stehen am Wochenende wieder einige hochkarätige Events am Programm. Im AktivPark4222 lässt Wolfgang Ambros Herzen höher schlagen, wenn er seine Austropop-Hits zum Besten gibt. Während man in Schärding und Steyr an historischen Rundgängen teilnehmen kann, sorgen unter anderem die Paddy Murphy Gang in der Spinnerei oder Clara Luzia und The Quiet Version im Posthof für eindrucksvolle Sounds.