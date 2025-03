Ein Sieg für die tödlich verunglückte Kollegin

Das Team des Pferdezentrums Stadl Paura, das die Working-Equitation-Turniere in Österreich organisiert, wurde als bestes der Welt gewählt. Nach jedem Turnier, mussten die Richter einen Fragebogen ausfüllen, wie die Zustände vor Ort waren: Wie die Pferde versorgt wurden, ob die Boxen groß genug waren und reichlich Einstreu vorhanden war. Aber auch die Helfer wurden in ihrer Pünktlichkeit und ihrem Engagement bewertet. „Es war eine unglaubliche Saison, auf die wir sehr stolz sind“, sagt Migl. Die neue Saison startet am 16. Mai in Stadl-Paura.