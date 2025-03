VIG erzielte mehr Einnahmen und höheren Gewinn

Zuwächse in allen Segmenten

Nach Sparten gab es Zuwächse in der Kfz-Haftpflicht- (plus 11,6 Prozent), der Kfz-Kasko- (plus 12,2 Prozent) sowie der sonstigen Sachversicherung (plus 10,3 Prozent). Die Prämien in der Krankenversicherung legten um 14,2 Prozent und jene in der Lebensversicherung um 6 Prozent zu. In Österreich wurden 26 Prozent der verrechneten Prämien erwirtschaftet.