Flut an Wahlplakaten: „Hohn für die Bevölkerung“

Diesen Sonntag stehen in Vorarlberg die Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen an. Davon zeugt nicht zuletzt eine regelrechte Flut an Wahlplakaten, insbesondere in den umkämpften Städten und Großgemeinden gibt es kaum noch freie Werbeflächen. Die Parteien scheinen keine Kosten zu scheuen und nutzen offenbar das Fehlen einer Obergrenze weidlich aus. Sehr zum Ärger der Vorarlberger Grünen, die sich in Zeiten einer lahmenden Konjunktur mehr Fingerspitzengefühl wünschen würden: „Während die öffentliche Hand und viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sparen müssen, werden enorme Summen für Wahlkampfzwecke verpulvert – das ist ein Hohn für die Bevölkerung“, kritisiert die Grünen-Doppelspitze Eva Hammerer und Daniel Zadra.