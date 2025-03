2 Mrd. Euro! Manchester United plant Mega-Stadion

Manchester United plant den Bau einer neuen 100.000-Zuschauer-Arena. Zwei Milliarden Pfund (2,39 Mrd. Euro) soll das dann größte Fußball-Stadion in Großbritannien kosten, entstehen soll es neben dem altehrwürdigen Old Trafford, wie Englands Rekordmeister am Dienstag bekannt gab. Das Großprojekt soll in den kommenden fünf Jahren realisiert werden.