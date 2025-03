PSG von mangelnder Liverpool-Qualität „schockiert“

Tatsächlich spiegelte das Ergebnis vergangene Woche kaum den Spielverlauf wider. Hätte Liverpool-Keeper Alisson seinem Team nicht solch einen Bärendienst erwiesen, wären es wohl die Franzosen gewesen, die den Rasen als Sieger verlassen hätten. So aber war es Harvey Elliott, der die „Reds“ in der 87. Spielminute jubeln ließ und dem Premier-League-Spitzenreiter eine ideale Ausgangslage für das Rückspiel an der Anfield Road bescherte.