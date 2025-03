„Habe bereits über 8 Kilo beim Training verloren!“

„Eierschritt“ und „Palatschinkenschritt“

„Also ich darf euch an dieser Stelle sagen, dass ich bereits acht Kilo abgenommen habe“, so der Herdkünstler, der mit seiner Familie in Niederösterreich daheim ist. „Und ja, ich stelle mich patschert an, weil ich wirklich noch nie getanzt habe. Aber irgendwie habe ich Blut geleckt“, erzählt er im „Krone“-Gespräch darüber, dass Profi-Partnerin Kati Kallus den Tiger im Tank des 53-jährigen Tanzmuffels geweckt hat. „Sie hat mir Esels-Tanz-Brücken gebaut, wie zum Beispiel, dass wenn ich meine Ferse beim Walzer nicht absenken darf, dass das dann der ,Eierschritt‘ ist. Und wenn ich aufsetzen soll, ist’s der ,Palatschinkenschritt‘.“ Und, funktioniert’s? „Klar funktioniert es. Das ist die Sprache, die ich am besten verstehe!“