Großer Schlag gegen organisierten Drogenhandel

54 Personen im Visier

Insgesamt wurden sechs Personen in die Justizanstalt Wels in Untersuchungshaft genommen. Weitere 48 Personen, Abnehmer und Subverteiler wurden von der Staatsanwaltschaft Wels nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Der 33-Jährige, der 36-Jährige und der 37-Jährige befinden sich noch in U-Haft. Die 30-Jährige, der 36-Jährige und der 49-Jährige wurden gegen gelindere Mittel wieder entlassen.