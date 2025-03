WAC als Titelkandidat? „Wir scherzen drüber!“

Die Kanoniere geben sich die Ehre! Abgesehen vom 3:3 in Tirol fegt der WAC seit 24. November ja fast schon durch die Liga: Sieben Spiele, sechs Siege, keine Niederlage, imposante 20:8 (!)-Tore – dank dem gewaltigen Schnitt von drei Toren pro Frühjahrsspiel. Ein Sensationslauf, der schon am Sonntag (17 Uhr) gegen Blau-Weiß Linz in einer neuen Vereins-Sternstunde gipfeln kann: So greifen die Wölfe bereits am vorletzten (!) Spieltag nach einem neuen Sieg- und Punkterekord für den Grunddurchgang.