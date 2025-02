Ex-Trainer Schmid: „Kein Team steht über dem WAC!“

Seit 24. November ist der WAC sieben Pflichtspiele am Stück unbesiegt (sechs Siege, ein Remis) – mit Abstand die beste Frühjahrself. Inklusive Cup haben die Lavanttaler in allen vier Spielen jeweils drei (!) Tore erzielt, werden mitunter schon als Titelaspirant gehandelt. Am Samstag steht die Superserie des WAC im Fadenkreuz von Ex-Trainer Manni Schmid. Der Wiener, vor einer Woche 54 geworden, braucht mit seinen Hartbergern jeden Punkt, will er noch unter die „Top 6“ springen.