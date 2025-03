Gut geschmierte Rettungskette lief perfekt

Manchmal hängt das Leben an Sekunden. Rajko Nikolic hat das am eigenen Leib erfahren. Der 63-Jährige aus Hietzing erlebte am 19. Februar einen dramatischen Morgen, der alles hätte beenden können – und doch wurde er dank eines perfekt funktionierenden Notfallsystems gerettet. Es begann mit plötzlichen Brustschmerzen. Herr Nikolic wusste, dass etwas nicht stimmte, und rief selbst den Rettungsdienst. Nur fünf Minuten danach waren die Sanitäter des Samariterbunds zur Stelle.