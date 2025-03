Weiter kein grünes Licht für Böhler-Container

Wo früher das Parkhaus der Böhler-Klinik stand, ist schon alles bereit für das versprochene Containerspital, mit dem die AUVA noch heuer eine Wiederaufnahme des vollen Spitalbetriebs in der Brigittenau ermöglichen will. Doch statt emsiger Bautätigkeit wartet vorerst nur ein Bagger einsam auf Arbeit, denn noch immer fehlt der endgültige Beschluss für die Errichtung der Containerlösung. Die jüngste Verzögerung in der nun genau ein Jahr langen Böhler-Pannenserie muss die AUVA zum Teil auf ihre Kappe nehmen.