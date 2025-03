In wenigen Tagen startet Pfändertunnel-Sanierung

Saniert wird 2025 die Betriebs- und Sicherheitstechnik der Weströhre. Mit Beginn der Hauptarbeiten ab 14. April werde dazu in der Oströhre ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. Außerhalb der Nachtsperren stünden beide Tunnelröhren für den Verkehr zur Verfügung. Baustellenfrei ist der Tunnel laut Asfinag auch an verkehrsreichen Tagen, etwa den Feiertagen im Mai und während der Bregenzer Festspiele, sowie am Wochenende. Für die Brückensanierungen ab 17. März müssen teilweise die Landes- und Gemeindestraßen darunter gesperrt werden, örtliche Umleitungen werden eingerichtet. Die Auf- und Abfahrt Wolfurt-Lauterach wird nachts temporär gesperrt sein.