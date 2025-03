Alkohol- und Drogenlenker im Visier der Polizei

Viele Übertretungen in vergangener Nacht

Zusätzlich wurden 21 Minderalkoholisierungen festgestellt, was bedeutet, dass auch Fahrer, die unterhalb der gesetzlichen Grenze der Fahruntüchtigkeit lagen, dennoch nicht in der Lage waren, ein Fahrzeug sicher zu lenken. Insgesamt wurden im Rahmen der Aktion 305 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt. Zudem wurden 388 Organmandate wegen verschiedener Verstöße eingehoben. Diese Zahlen zeigen, dass die Polizei nicht nur gegen Alkohol und Drogen vorgeht, sondern auch andere Verkehrsverstöße konsequent ahndet.