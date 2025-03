Kinder bekommen eigenen Taschengeld-Führerschein

„Kinder müssen das Geld in den Händen spüren“

„Wir sind Vorreiter in ganz Österreich“, ist der Erfinder des Taschengeld-Führerscheins stolz über so viel Zulauf: „Ein wesentlicher Punkt ist das Haptische – Kinder müssen das Geld in den Händen spüren.“ So saßen 16 aufgeregte Burschen und Mädchen wissbegierig in der VS Hörzendorf und lauschten dem interessanten Vortrag.