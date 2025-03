Hallen zu! Eishackler sitzen auf der langen Bank

Dank der Graz99ers ist derzeit nicht nur die Landeshauptstadt im Eishockey-Fieber! Doch in den steirischen Ligen brodelt es, nachdem vielerorts die Hallen vorzeitig die Saison beendet haben – mitten in den Finalserien. Die Eisflächen in Langenwang, Bruck und Frohnleiten wurden schon im Februar abgetaut, in Kapfenberg kann derzeit wegen der Eisstock-WM nicht gespielt werden. Am Mittwoch kam auch noch ein technisches Problem in Leoben hinzu, sodass auch dort nichts mehr geht.