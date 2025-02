Neues Gesetz soll Frauen-Quoten in Firmen bringen

Festgeschrieben werden diese Grundsätze in einem sogenannten „Gesellschaftsrechtlichen Leitungspositionengesetz“, hieß es in einer Aussendung des Ministeriums. Wird in einem börsenotierten Unternehmen die 40-Prozent-Quote im Aufsichtsrat verfehlt, gilt das sogenannte Prinzip des „leeren Sessels“: Eine Besetzung mit einer Person des schon überrepräsentierten Geschlechts – im Regelfalls also mit einem Mann – wäre dann also nichtig und der Sessel bliebe unbesetzt.