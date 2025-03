Schwerverletzte nach zwei heftigen Ski-Kollisionen

Zwei folgenschwere Ski-Kollisionen ereigneten sich am Mittwoch im Montafoner Skigebiet Golm (Vorarlberg). Innerhalb von gerade einmal 35 Minuten und noch dazu in nächster Nähe mussten die Bergretter und Notärzte gleich zweimal ausrücken. Ein Skifahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch auf der Piste intubiert werden musste.