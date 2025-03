Dreiste Diebe stahlen Bargeld aus Hotelbetrieb

In den frühen Morgenstunden des 5. März ereignete sich ein dreister Einbruch in ein Hotel im Bezirk Spittal an der Drau, der die Polizei und die Hotelbetreiber in Alarmbereitschaft versetzte. Um 04.15 Uhr verschafften sich drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten und in die Räumlichkeiten eindrangen.