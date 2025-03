Wo die unsichtbaren Brandgefahren im Haus lauern

„Gerade zu Hause fühlen wir uns besonders wohl, doch in unserer gewohnten Umgebung werden wir schneller unvorsichtig“, weiß Armin Kaltenegger, Leiter des Bereiches Eigentumsschutz im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). 7500-mal kommt es pro Jahr in den heimischen Haushalten zu Bränden. 2023 waren es in der Steiermark 606 (die Zahlen für 2024 liegen noch nicht vor); der Schaden betrug fast 25 Millionen Euro.