Pallitsch: „Zweites EM-Finale wäre großer Traum!“

Vor 14 Jahren in Paris

Detail am Rande: Seine bisher einzige Hallen-EM hatte er 2011 in Paris-Bercy bestritten. Da schied er – übrigens heute vor genau 14 Jahren – im Vorlauf über 800 m als Fünfter in 1:52,19 aus. Eine lange Zeit liegt zwischen den Europameisterschaften in Paris und Apeldoorn, eine Zeit, in der er zwischendurch seine Laufbahn beendet hatte, aber als Spätberufener in den letzten Jahren zu ungeahnten Rekorden lief und seinen Traum von einer Olympia-Teilnahme verwirklichte. Nach den Spielen in Paris dachte er ans Aufhören, setzte aber dann doch seine Karriere fort. Zum Glück für Österreichs Leichtathletik ...