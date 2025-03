Neue Gebühr für Essensgutscheine der Stadt

Rund 30.000 Magistratsmitarbeiter davon betroffen

Die Stadt Wien schätzt, dass etwa 30.000 Mitarbeiter das neue Angebot in Anspruch nehmen werden. Jährlich fallen für die Stadt rund 1,70 Euro pro anspruchsberechtigter Person an Kosten an. „Den Mitarbeitern steht künftig eine größere Anzahl und Vielfalt an Einlösestellen zur Verfügung (rund 10.000 österreichweit) und Mitarbeiter können ihren Essenszuschuss unkomplizierter und flexibler je nach eigenen Präferenzen ausgeben. Insbesondere die Einbeziehung des Lebensmittelhandels entspricht einer modernen Arbeitswelt und stellt eine deutliche Verbesserung der Auswahlmöglichkeiten für Mitarbeiter dar“, wird betont. Der Teilnehmerkreis wurde merklich erweitert, weil jetzt unter anderem Schichtarbeiter mit Nachtdiensten und diverse andere Anstellungsverhältnisse etc. Nutznießer des neuen Angebots sind. Die konkrete Zahl der Mitarbeiter die das neue digitalisierte Bezuschussungssystem in Anspruch nehmen wollen, steht erst nach der Umstellung im März fest, heißt es weiter.