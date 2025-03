Hofburg-Festakt: „Dann werde ich es mutig machen“

Startschuss am 8. März in der Inalpi Arena in Turin

Am 8. März folgt mit der großen Eröffnungsfeier in der Inalpi Arena in Turin der Startschuss für die 12. Weltwinterspiele für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Danach geht es für die Sportler:innen und ihre Trainer:innen in die Austragungsorte Sestriere (Ski Alpin und Schneeschuhlauf), Pragelato (Ski Nordisch) und Bardonecchia (Tanzsport). Die Eisschnellläufer:innen, Eiskunstläufer:innen und Floorballer:innen werden bis zum Ende der Spiele in Turin bleiben.