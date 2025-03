Vorarlberger bekam 17-mal so hohe Steuergutschrift

Weil viele nicht wissen, was ihnen zusteht und worauf sie achten müssen, bietet die Arbeiterkammer ein umfassendes Beratungsangebot zum Steuerausgleich an - von Broschüren über Webinare bis zur persönlichen Beratung. Auch AK-Präsident Bernhard Heinzle betont, dass falsche Zurückhaltung fehl am Platz sei: „Niemand sollte Geld verschenken, das ihm oder ihr rechtmäßig zusteht. Unsere Expertinnen und Experten prüfen jede Steuererklärung individuell und holen für unsere Mitglieder das Beste heraus“, betont Heinzle.