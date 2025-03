„Fahre auch, um ihm gutes Leben zu ermöglichen“

Sein erstes Weltcup-Stockerl verpasste Nef am Sonntag in Kranjska Gora nur knapp. Im Slalom fehlten dem Schweizer als Fünfter gerade mal 13 Hundertstel – und doch war es für den 28-Jährigen ein wichtiges Ergebnis, in einem ohnehin schon recht erfolgreichen Ski-Winter. „Mit diesem Ergebnis habe ich meine Position in den Top-15 der Startliste zementiert. Das ist für mich im Hinblick auf die nächste Saison das Wichtigste“, zeigte er sich gegenüber „Blick“ zufrieden.