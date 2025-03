Wo Unverheiratete Bloch durch die Ortschaft ziehen

Tradition darf nicht vergessen werden

KIB-Obmann Professor Arthur Ottowitz: „Wir wollten nicht, dass der Brauch, der seinen Ursprung im 15. Jahrhundert hat und in Österreich und einigen Nachbarländern praktiziert wurde, in Vergessenheit gerät.“ Daher schlüpfen die Bleiburger seit 1984 an jedem Faschingsdienstag ins Holzfäller-Gewand und marschieren mit dem Pferdefuhrwerk zum Hauptplatz. Paul Stöckl: „Ziehharmonikaspieler, Gitarrist, Teufelsgeiger begleiten die Sänger.“