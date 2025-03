Mehr als 46.000 Oberösterreicher sind ohne Job

46.518 Oberösterreicher waren im Februar 2025 ohne Jobs, dazu kamen noch 10.789, die in Schulungen waren – die Zahlen, die das Arbeitsmarktservice Oberösterreich am Montagvormittag veröffentlichte, waren zwar im Vergleich zum Vormonat verbessert, weisen aber im Jahresvergleich bei den Jobsuchenden doch ein deutliches Plus auf. Denn: Im Februar 2024 waren es „nur“ 38.835 Menschen gewesen, die im Bundesland ob der Enns auf Arbeitssuche waren.