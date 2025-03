Patienten getötet? Das Protokoll der „Todesnacht“

Kripo und Jusitz ermitteln gegen einen Arzt wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen: Bekanntlich soll der Doktor in Kirchdorf in Oberösterreich zwei Patienten beim Sterben geholfen haben. Aber was geschah in der verhängnisvollen Nacht auf der Intensivstation wirklich? Die Ermittlungesakten werfen zumindest in einem Fall ein ganz anderes Licht auf die Affäre.