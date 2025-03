PGA-Tour: Turbulente Schlussrunde von Sepp Straka

Straka hatte in den ersten drei Runden des Events im PGA National Resort, das er 2022 für sich entscheiden konnte, mit Konstanz und kaum Fehlern gepunktet. Am Schlusstag hatte der dreifache PGA-Turniersieger allerdings zu kämpfen, dem ÖGV-Ass unterliefen drei Bogeys und auf dem 15. Loch nach einem Wasserschlag sogar ein Doppelbogey. Durch sechs Schlaggewinne, darunter zwei Birdies auf den letzten beiden Bahnen, rettete Straka aber den Tag und kassierte immerhin noch ein Preisgeld in Höhe von knapp 185.000 Dollar (177.700 Euro).