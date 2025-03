Frühlingsstart mit hohen Temperaturen und Sonne

Schneeärmster Winter seit 100 Jahren

Wer nicht in die Bundesländer zum Schifahren gefahren ist, hat heuer womöglich gar keinen Schnee gesehen. Unterhalb von 500 Metern war die Neuschneemenge 90 Prozent und die Zahl der Tage mit Schneedecke um 85 Prozent geringer als in einem durchschnittlichen Winter. Bei der Messstation Hohe Warte in Döbling gab es diesen Winter lediglich einen Zentimeter Schnee, die Wiesen, Bäume und Felder waren also höchstens angezuckert.