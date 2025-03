Salzgeber meldete sich mit Podestplätzen zurück

Deshalb entschied sie sich, eine Pause einzulegen. „Von 7. Dezember bis 9. Jänner bin ich keine Rennen gefahren“, verrät die Montafonerin, die sich langsam wieder herantastete und in Rauris endlich wieder das zeigen konnte, was sie draufhat. „Dank dieser Punkte werde ich auch beim nächsten EC-Riesentorlauf in Norwegen wieder eine bessere Startnummer haben“, weiß Salzgeber, die sich am Sonntag auch mit der Kleinwalsertalerin Marie Therese Haller freuen konnte. Die fuhr nach einem Ausfall im ersten Rennen im zweiten RTL auf Rang vier.