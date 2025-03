Lenker mit 2,2 Promille auf Autobahn angehalten

Den Notruf wählte ein Linzer Verkehrsteilnehmer um 04.15 Uhr am Sonntag, weil ein Autofahrer eine sehr unsichere und auffällige Fahrweise an den Tag legte. Dieser war von Leonding in Richtung Meixnerkreuzung unterwegs. Beamten hielten den Wagen eines 47-jährigen Linzers schließlich auf der Mühlkreisautobahn in Richtung Wien vor dem Tunnel Bindermichl an.