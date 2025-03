„Hab den Koffer gsehn, wo Beine rausgschaut haben“

Bis dato wissen wir nicht, wer er ist, woher er kommt und was er „verbrochen“ hat, um so das Zeitliche zu segnen. Wir wissen lediglich, dass jemand gar nicht zimperlich war, um ihn aus dem Weg zu räumen. Denn der Mann, der Freitag um 15 Uhr in der Quellenstraße in Wien-Favoriten aufgefunden wurde, war tot und die Frage nach Fremdverschulden relativ klar – dafür hätte es eigentlich nicht einmal eine angeordnete Obduktion gebraucht.