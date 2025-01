Marchfeld-Bluttat: 20 Jahre Haft für Stückelmörder

Der schreckliche Fund, den dann ein Fischer am 13. Jänner im Marchfeldkanal in Wien machte, ist kaum in Worte zu fassen. Statt eines Fisches hatte er einen menschlichen und bereits stark verwesten Unterschenkel an der Angel. Taucher der Polizei bargen in weiterer Folge 21 weitere Leichenteile, darunter den Kopf, den rechten Unterschenkel samt Fuß, beide Schulterblätter, mehrere Teile der Brust, mehrere Teile der Wirbelsäule und einige Organe.