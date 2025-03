Oscar-Countdown: Das sind die großen Favoriten!

Selten war es so spannend und knapp in den großen Kategorien wie bei den diesjährigen Academy Awards. Unser Hollywood-Korrespondent Christian Thiele, der in der Nacht zum Montag zum 25. Mal live von den Academy Awards aus Los Angeles berichtet, hat sich bei den stimmberechtigten Mitgliedern der Filmakademie umgehört. Er sieht klare Favoriten – doch die Dynamik der Oscar-Wahl zeigt, dass bis zur letzten Sekunde alles möglich bleibt ... besonders mit „Konklave“ als plötzlichem Last-Minute-Geheimtipp.