Demi Moore und Adrien Brody in der Poleposition

Das diesjährige Oscar-Rennen ist in vollem Gange: In den Wochen vor der glamourösen Gala in Hollywood wurde mit Argusaugen auf die Preisverleihungen der verschiedenen Verbände geblickt, um zu sehen, ob sich ein Favorit absetzen kann. Was Schauspiel-Kategorien betrifft, scheint manches klar, aber noch vieles möglich. Adrien Brody und Demi Moore dürften sich aber wohl die größten Hoffnungen machen.