Blitztor hatte einen Hauch von Pietätlosigkeit!

Kaum war Trauerminute samt stillem Gedenken an Othmar Grossbötzl vorbei, ertönte in Ried auch schon der erste Torschrei. Es war das 1:0 von Wilfried Eza zum späteren 2:0-Sieg über den FAC, mit dem die Innviertler der Admira in der Zweitliga-Tabelle bis auf einen Punkt nahe rückten.