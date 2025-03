Trachtenchef Gössl: „Alles kommt unter ein Dach!“

Geschäfte bleiben offen

Die Firmengeschichte soll hier aber nicht enden. Die 36 Gössl-Geschäfte bleiben auch weiterhin offen. „Es werden die bisherigen Funktionen unter einem Dach zusammengefasst“, so Chef Maximilian Gössl im Interview mit der „Krone“ über die Zukunft. Ziele sind eine „schlankere Unternehmensstruktur, niedrigere Kosten, klare Abläufe und weniger Verwaltungsaufwand“. An der Preispolitik will Gössl nichts ändern und weiterhin Premiummarke bleiben.