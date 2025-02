Mann beschuldigt Diddy des sexuellen Missbrauchs

​Der US-amerikanische Rapper und Musikproduzent Sean Combs, bekannt als P. Diddy, wurde am 16. September 2024 in New York City festgenommen. Ihm werden Menschenhandel, Erpressung und organisierte Kriminalität vorgeworfen. Nun kommen neue Anschuldigungen hinzu. Ein Mann behauptet, er sei von Diddy unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden.