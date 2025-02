Sensationeller Coup – Baden rockt Weltbühne

Wien fällt heuer ins Wasser. Auch das Multisportevent von Hannes Jagerhofer mit Beachvolleyball in Pörtschach wird nach dem Absprung von Hauptsponsor A1 nichts. Aber nun gibt es erfreuliche News aus Baden. Denn dem Team von HSG-Events und dem Österreichischen Volleyballverband gelang ein großer Coup: Im Rahmen von Beachvolleyball Baden presented by SPORTLAND Niederösterreich wird hier ab 6. August auf der FIVB-Pro-Tour erstmals ein Challenger-Turnier stattfinden. „Das ist natürlich sehr, sehr cool“, so Österreichs Routinier Alex Horst, für den es als Südwiener quasi ein Heimevent ist. „Ich habe gerade im Strandbad immer extrem gerne gespielt, freue mich schon sehr auf eines der großen Saisonhighlights.“