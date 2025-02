56 Punkte! Curry zerlegt Magic fast im Alleingang

Curry zeigte eindrucksvoll, warum er als „greatest NBA shooter of all time“ gilt. Er traf zwölf seiner 19 Versuche von der Dreierlinie – darunter ein Wurf hinter der Mittellinie unmittelbar vor der Halbzeit. Durch seine 22 Punkte allein im dritten Viertel drehten die Warriors einen 14-Punkte-Rückstand in einen Fünf-Punkte-Vorsprung. Während die Warriors sieben ihrer vergangenen acht Spiele gewannen, verloren die Magic 14 ihrer vergangenen 20 Partien.