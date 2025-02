Jetzt schon gleich viele Alko- und Drogenlenker

Überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen, Ablenkung durch das Handy am Steuer, Drängeln – an den Hauptursachen für Unfälle auf Burgenlands Straßen hat sich nichts geändert. 16 Todesopfer gab es im vergangenen Jahr zu beklagen, 2023 waren es 21. An den landesweiten Planquadraten hält die Exekutive fest. 2024 wurden mehr als 39.000 Stunden Tempo- und 2360 Stunden Abstandskontrollen durchgeführt.