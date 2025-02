Frosch und Kröte brauchen wieder unsere Hilfe!

Schon am ersten Tag wurden in Gallizien ein Springfrosch, mehrere Kröten sowie Teich- und Bergmolche identifiziert und gerettet. „Am zweiten Tag waren es schon 99 Frösche“, erzählt Jacqueline, eine studierte Biologin. Die Wandersaison nimmt also jetzt voll Fahrt auf; sie wird bis Ende März dauern.