Muss der Nachwuchs bei Lafnitzer Abstieg zittern?

Das verflixte siebente Jahr! Fußballklub Lafnitz spielt mittlerweile seit der Saison 2018/19 in der zweiten Liga. Bis auf Platz vier ging es in dieser Zeit nach vorne. Doch in der laufenden Saison sind die Oststeirer akut abstiegsgefährdet. Schon einmal drohte der Gang in die Regionalliga – im Mai 2023, als sich Bernhard Loidl als Obmann zurückgezogen hat.