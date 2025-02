Emotionale Rückkehr für Stephanie Venier

Schöne Erinnerungen

Dabei hatte Stephanies Rennfahrerinnen-Seele regelrecht jubiliert, als der Berg in Kvitfjell, eine gute Autostunde nördlich von Lillehammer, in Sicht gekommen ist. Denn der „Olympiabakken“, die Herren-Downhill-Strecke der Spiele 1994, spielte vor zwei Jahren eine entscheidende Rolle in Veniers Karriere. Dort wurde sozusagen die Basis für die Goldene von Saalbach gelegt. „Ja“, nickt die Tirolerin, „das kann man schon so sagen!“