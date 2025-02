„Wir müssen unsere PS auf den Platz kriegen“

Kontinuierlich punkten

In den nächsten Wochen heißt vor allem kontinuierlich zu punkten, um sich ins sichere Mittelfeld vorzutasten. Jeder muss sich dabei an der Nase nehmen und seinen Part erfüllen. „Wir müssen mutig und robust auftreten und unsere PS auf den Platz bringen, die im Kader stecken.“ Dass Spieler wie Cisse, Gorzel oder Delaye wieder in die Mannschaft zurückkehren, sieht Grabher positiv. „Das tut uns sicher gut.“