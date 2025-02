„Wir wollten eigentlich ruhig bleiben“

Erst fahren wir da am Dienstag so lange hin und dann müssen wir auch noch so enttäuscht heimfahren. Das waren zwei Tage für nichts“, ärgerte sich SW Bregenz-Trainer Regi van Acker nach der Rückkehr aus der Steiermark, wo die Landeshauptstädter am Dienstagabend den Auftakt in das Frühjahr beim Aufsteiger durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit 1:2 verloren hatten, „Voitsberg hatte es verdient zu gewinnen, das glaube ich schon. Aber wir hatten den Punkt eigentlich sicher.“